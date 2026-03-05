Karayollarında güncel durum: İşte yol çalışması olan güzergahlar ve kapalı yollar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yayımladığı yol durumu bültenine göre, yurdun çeşitli noktalarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına titizlikle uymaları istendi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16 ile 17. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sadece sol şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 0 ile 58. kilometreleri arasındaki geniş çaplı yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Ankara-Kırıkkale kara yolunun 15 ile 16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 59. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki kesiminde üstyapı onarım ve yenileme işlemi gerçekleştiriliyor. Çalışmalar gece saat 21.00 ile sabah 06.00 arasında yapıldığından bu güzergahta şerit daraltması uygulanıyor ve trafik diğer şeritlerden sağlanıyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0 ile 1. kilometrelerinde, Yenişehir'den Havalimanı yönüne giden sağ taşıma yolu yapım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1 ile 2. kilometreleri arasındaki viyadükte genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu noktada ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53 ile 55. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ana güzergah yerine ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle söz konusu güzergah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında tamamen trafiğe kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergah olarak Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut rotasını kullanmaları gerekiyor.