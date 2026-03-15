Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu bültenini paylaştı.

Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden yol kesimleri için sürücülere uyarılarda bulundu.

  • Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
  • Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
  • İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-05.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
  • TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları dolayısıyla Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.
  • Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
  • Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikameti 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
  • Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda üst geçit çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
  • Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
  • Malatya-Havaalanı yolunun 16-17. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum
