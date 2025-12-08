Karayollarında son durum: Bu güzergahlarda hız düşecek, trafik tek şeride indi

Kütahya-Eskişehir devlet yolunun 16-24. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle, Eskişehir-Kütahya yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergâhı kullanacak araçlar için trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sinop-Samsun kara yolunun 61-64. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme faaliyetleri nedeniyle ulaşım, sadece Samsun istikametinden iki yönlü olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolu, 0-5. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ve kontrollü şekilde geçişe izin veriyor.

Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.

Trabzon-Maçka kara yolunun 3-25. kilometreleri arasında yürütülen kablo ve mekanik tesisat montaj çalışmaları yüzünden trafik, her iki yönde de tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

TEM Otoyolu'nun Lalapaşa Köprülü Kavşağı mevkiinde, Lalapaşa-Edirne istikametindeki güney katılım kolunda üst yapı bakım ve onarım çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışma nedeniyle trafik akışı, saat 20.00'ye kadar kontrollü olarak sağlanacaktır.

Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları yüzünden sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Niğde-Çiftlik yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma belediye yolundan kontrollü şekilde izin verilmektedir.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.