Karayollarında son durum: Bu güzergahlarda hız düşecek, trafik tek şeride indi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son bültenine göre, ülke genelindeki kara yollarının pek çok kritik kesiminde devam eden yapım, bakım ve onarım faaliyetleri sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.
Kütahya-Eskişehir devlet yolunun 16-24. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle, Eskişehir-Kütahya yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergâhı kullanacak araçlar için trafik akışı, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Sinop-Samsun kara yolunun 61-64. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme faaliyetleri nedeniyle ulaşım, sadece Samsun istikametinden iki yönlü olacak şekilde gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Antalya yolu, 0-5. kilometreler arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ve kontrollü şekilde geçişe izin veriyor.
Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak devam etmektedir.
Trabzon-Maçka kara yolunun 3-25. kilometreleri arasında yürütülen kablo ve mekanik tesisat montaj çalışmaları yüzünden trafik, her iki yönde de tek şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.
TEM Otoyolu'nun Lalapaşa Köprülü Kavşağı mevkiinde, Lalapaşa-Edirne istikametindeki güney katılım kolunda üst yapı bakım ve onarım çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışma nedeniyle trafik akışı, saat 20.00'ye kadar kontrollü olarak sağlanacaktır.
Isparta-Beyşehir yolunun 9-11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları yüzünden sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.
Niğde-Çiftlik yolunun 0-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma belediye yolundan kontrollü şekilde izin verilmektedir.
Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kaynak: Anadolu Ajansı