Karayollarında son durum: Hangi yollar kapalı, nerede çalışma var?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

İstanbul TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde bulunan Balçova viyadüğünde ise derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

PATLATMALI ÇALIŞMA NEDENİYLE YOL KAPANIYOR

Konya sınırlarındaki Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Yol, bu çalışma nedeniyle 13.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Trabzon'da ise Beşikdüzü-Trabzon yolunun 49. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Saat 17.00'ye kadar sürecek çalışmalar boyunca ulaşım Beşirli semt bağlantısından sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. OSB'den Mersin istikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Trafik akışına İzmir istikametinde sol ve orta şeritlerden izin veriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde ise Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları devam ediyor. Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

HEYELAN VE ÜSTYAPI ONARIMLARI

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kumluca-Kemer yolunun 12-13. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12-14. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.