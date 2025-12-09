Karayollarında son durum: Hangi yollar trafiğe kapalı, hangilerinde ulaşım kontrollü?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son bültenine göre, yurt genelinde süren yapım, bakım ve onarım faaliyetleri nedeniyle karayollarının birçok noktasında aksaklıklar yaşanıyor.

Karayollarında son durum: Hangi yollar trafiğe kapalı, hangilerinde ulaşım kontrollü?
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bülteni, sürücülerin birçok bölgede devam eden çalışmalar nedeniyle hızlarını düşürmesi ve işaretlere titizlikle uyması gerektiğini bildiriyor. Türkiye genelindeki çeşitli güzergahlarda ulaşım kimi noktalarda tek şeritten, kimi yerlerde ise karşı yönden verilen akışla sağlanıyor.

Ankara-Konya Yolu: Güzergâhın 34 ila 37. kilometrelerindeki devam eden çalışmalar nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu: Bu yolun 43 ila 49. kilometreleri arasındaki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üst yapı yenileme faaliyetleri sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Turgutlu Yolu: 20 ila 22. kilometrelerindeki üst yapı yenileme faaliyetleri dolayısıyla trafik, bölünmüş yolun yalnızca bir kısmından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Yozgat Yolu: 68 ila 71. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak izin verilmektedir.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu: Bu otoyol projesi kapsamında, Silifke-Mersin yolunun 21 ila 22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülmektedir.

Elazığ-Diyarbakır Yolu: 46 ila 48. kilometrelerindeki yapım faaliyetleri sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Trabzon-Rize Yolu: 54. kilometresinde (Eskipazar mevkisi) süren genişletme ve duvar yapımı çalışmaları nedeniyle Rize yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kurtköy-Şile Yolu: 34 ila 35. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

Manavgat-Alanya Yolu: 38 ila 43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, bu kesimde ulaşım saat 23.00'e kadar kontrollü sürdürülecek.

Zara-İmranlı-Kızıldağ Yolu: 5 ila 6. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üst yapı yenileme çalışmaları bulunduğu için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
