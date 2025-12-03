Karayollarında son durum: Hangi yollar trafiğe kapalı? İşte güncel liste

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği güzergahlarda, sürücülerin yavaş ilerlemesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.

TEM Otoyolu'nda yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Saray Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmiyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun başlangıç kilometreleri olan 1-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Aydın istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım, Denizli istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle, Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, yolun diğer istikametinden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu üzerinde 43-49. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında, Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaya devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle güzergâhta ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor.

İyidere-Rize yolu üzerinde, 5-7. kilometreler arasında yer alan İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor. Bu çalışmalar nedeniyle, ulaşım 09.00-23.00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde sürdürülecek.

Amasya-Taşova yolunun 13-16. kilometrelerinde, Akdağ Tüneli mevkisindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Taşova yönünden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları gereğince, Beşiri-Kurtalan istikametinde bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, sol yoldan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerindeki menfez çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.