Karayollarında son durum: İşte 1 Mart itibarıyla kapalı ve çalışma olan yollar

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) paylaştığı güncel yol durumu bültenine göre, ülke genelindeki kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü noktalarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri; trafik işaret ve işaretçilerine eksiksiz uymaları gerekiyor.

Kara yollarındaki güncel durum ve güzergahlardaki düzenlemeler şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale kara yolunun 15. ve 16. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla, Kırıkkale'den Ankara istikametine giden güzergahta iki şerit ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bursa-Ankara istikametindeki 13. ve 15. kilometreleri arasında gerçekleştirilen yapım çalışmaları sebebiyle ana yol trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım servis yolu üzerinden sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8. ve 9. kilometrelerinde şev destekleme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2. ve 5. kilometreleri arasında yer alan Çamtepe ve Tarsus Batı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu alanda ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30. ile 37. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları ise sürüyor.

Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 23. ve 24. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümü üzerinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22. ve 23. kilometrelerinde yürütülen hızlı tren üst geçit çalışmaları dolayısıyla Emirdağ yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik akışı, Çifteler istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3. ve 6. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu güzergahta ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Cide-İnebolu yolunun 49. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla yol tamamen ulaşıma kapatıldı. Bu güzergahtaki trafik akışı; Cide, Şenpazar, Ağlı, İnebolu ve Doğanyurt ilçeleri üzerinden alternatif yollarla devam ediyor.