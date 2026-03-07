Karayollarında son durum: İşte bakım çalışması olan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

KGM tarafından paylaşılan güncel güzergah bilgileri şu şekilde:

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı kesiminde refüj çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 22.00-05.00 saatleri arasında otoyolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılıyor; ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerinde bulunan Çamtepe-Tarsus Batı kavşaklarında ise üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ayrıca, Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde devam eden Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde yürütülen hızlı tren üst geçit köprüsü inşaatı, Uşak-Sivaslı istikametini trafiğe kapattı. Bu güzergahta ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde gerçekleştirilen drenaj çalışmaları ise şerit daraltmasına yol açıyor. Bu noktada sürücüler, ulaşım için alternatif imar yollarına yönlendiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerindeki Ankara yönünde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşaatı nedeniyle sağ banket trafiğe kapatıldı. Güzergahtaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde Taraklı-Vezirhan istikameti yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapalı bulunuyor. Ulaşım, servis yolundan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak işliyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde yer alan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Bu bölgede ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak veriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde ise yol şevi temizliği ve çelik ağ onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar esnasında yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılıyor ve trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.