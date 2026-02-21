Karayollarında son durum: İşte bakım ve onarım yapılan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), günlük yol durumu bültenini yayımladı. Alınan bilgilere göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği bölgelerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretçilerinin yönlendirmelerine harfiyen uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı ile Gümüşova arasındaki güzergahta üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00 ile 06.00 saatleri arasında şerit daraltması uygulanıyor ve trafik akışı açık olan diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 4. ve 5. kilometrelerinde, Denizli istikametinde şev destekleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım diğer şeritler üzerinden devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19. ve 20. kilometreleri arasında Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bu güzergahta sol şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde bulunan Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışma dolayısıyla Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten veriliyor.

Isparta-Beyşehir yolunun Kireli-Beyşehir kesimine denk gelen 9. ve 11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücüler alternatif olarak servis yoluna yönlendiriliyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8. ve 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Antakya-Samandağ yolunun 4. ve 5. kilometrelerinde yürütülen Kuzeytepe yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 32. ve 35. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar dolayısıyla ulaşıma Sinop istikametinden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon-Rize ayrımı-Yomra-Üçpınar yolunun 9. kilometresinde meydana gelen sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalatlar yapılıyor. Bu noktada ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0 ile 4. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı ekipler tarafından kontrollü olarak yönlendiriliyor.