Karayollarında son durum: İşte bakım ve onarım yapılan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıkladığı yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin hızlarını düşürmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Belirlenen güzergahlardaki güncel durum şu şekilde:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar nedeniyle otoyolun Malkara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6 ile 15. kilometreleri arasında devam eden bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde şerit aktarımı yapıldı. Bu bölgede ulaşım, diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19 ile 20. kilometreleri arasında, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun hem Ankara hem de Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2 ile 5. kilometreleri arasında yer alan Çamtepe ve Tarsus Batı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan sebebiyle güzergahta ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 61 ile 64. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Samsun istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasındaki çeşitli çalışmalar nedeniyle, bölünmüş yolun Kemalpaşa-Sarp yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasında yürütülen sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle güzergahtaki ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0 ile 1. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Havalimanı-Yenişehir istikametinden iki yönlü olarak yapılıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları dolayısıyla bu güzergahta ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.