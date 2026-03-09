Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Tirebolu-Doğankent yolunun 27. ve 28. kilometrelerinde ise şev temizliği ile çelik ağ onarım işlemleri yürütülüyor. Çalışmalar sırasında yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor ve trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.