Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu bültenini paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe ile Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2. ve 5. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu mevkide ulaşım kontrollü olarak veriliyor.
- Polatlı-Ankara yolunun 44. ve 46. kilometreleri arasında ise Turkuaz Köprülü Kavşağı inşaatı devam ediyor. Bu nedenle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı istikametindeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Güzergahı kullanacak sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.
- Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69. ve 72. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı doğrudan servis yolundan sağlanıyor.
- Torbalı-Ödemiş yolunun 48. ile 60. kilometreleri ve Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2. ile 4. kilometreleri arasında da yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgelerden geçecek sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine karşı özellikle dikkatli olması isteniyor.
- Tokat-Niksar yolunun 3. ve 8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları ile Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde bulunan Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'ndeki işlemlerden dolayı her iki noktada da ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
- Eceabat-Abide yolunun 9. ve 10. kilometreleri arasında ise deniz tahribatı meydana geldi. Bu alanda ulaşıma sadece tek şeritten ve kontrollü şekilde izin veriliyor.
- Van-Erciş yolunun 55. ve 56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 27. ve 28. kilometrelerinde ise şev temizliği ile çelik ağ onarım işlemleri yürütülüyor. Çalışmalar sırasında yol kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor ve trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.