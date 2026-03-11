Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TEM Otoyolu'nun 0 ile 1'inci kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden sağlanıyor. Bölgedeki çalışmalar 24 saat kesintisiz devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Yalkıdere Köprüsü'nde, Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu sebeple söz konusu güzergahta ulaşım, Aydın-İzmir yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9'uncu kilometresindeki Pamukçu Kavşağı'nda ise üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Samsun yolunun 19 ile 20'nci kilometreleri arasında, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dolayısıyla Ankara ve Samsun yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ile 24'üncü kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimine denk gelen 2 ve 3'üncü kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle araç geçişlerine kontrollü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15 ile 16'ncı kilometreleri arasında meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak akıyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43'üncü kilometresinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakımı yapılıyor. Bu çalışma nedeniyle güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13 ile 15'inci kilometreleri arasında yer alan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönü çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Bu durum nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.