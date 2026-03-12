Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı 0-1. kilometrelerinde refüj çalışmaları yürütülüyor. Bu güzergahlarda 22.00-05.00 saatleri arasında orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle bölgede ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde drenaj çalışmaları yapılıyor ve şerit daraltmasına gidiliyor. Sürücüler bu noktada alternatif imar yollarını da kullanabiliyor.

Sarıgöl-Buldan yolunun 22-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu noktada ulaşım, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak devam ediyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde, Taraklı-Vezirhan istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları yürütülüyor. Bölgede sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerinde yer alan Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak devam ediliyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi yönünde uyarıda bulunuyor.