Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara yönündeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun ve İzmir Çevre Otoyolu Gaziemir Kavşağı'nın 0-1. kilometrelerinde orta refüjde aydınlatma çalışması yapılıyor. Saat 22.00 ile 05.00 arasında orta ve sol şeritler kontrollü olarak kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden verilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde ise Taraklı-Vezirhan yönündeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik servis yolundan iki yönlü olarak akıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları arasındaki 2-5. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor ve trafik kontrollü olarak ilerliyor.

Antalya güzergahında ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle, ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak izin veriliyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarımları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 0-62. kilometreleri arasında yürütülen peyzaj çalışmaları dolayısıyla, saat 17.00'ye kadar bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da yol çalışmaları sürüyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.