Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:

TAG Otoyolu: Düziçi-Bahçe kavşakları arasındaki 1. ve 2. kilometrelerde yürütülen yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun 4. ve 5. kilometrelerinde, Denizli istikametindeki şev destekleme çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ile sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım orta ve sol şeritler üzerinden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: Yolun 51. ve 54. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu: Güzergahın 69. ve 72. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 13. ve 15. kilometreler arasındaki yapım çalışmalarından dolayı Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif olarak servis yoluna yönlendiriliyor.

Antalya-Alanya Yolu: Kocayatak Kavşağı'nı kapsayan 0. ve 2. kilometreler arasındaki yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine karşı azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu: Güzergahın 47. ve 64. kilometreleri arasında yer alan 10 ayrı tünelde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ile onarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

Karabük-Eskipazar Yolu: Eskipazar Mermer Kavşağı mevkiindeki 34. ve 35. kilometrelerde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak ilerliyor.

Van-Hakkari Yolu: 71. ve 79. kilometreler arasında süren tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.