Karayollarında son durum: İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar listesi
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurdun dört bir yanındaki kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güncel yol durumu bültenini paylaştı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yapım, bakım ve onarım işlemi süren yol kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaret ile işaretçilerine mutlak suretle uyması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Güncel bültene göre kara yollarında son durum şu şekilde:
- Yayımlanan güncel bültene göre, TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.
- İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri ve İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde aydınlatma direkleri değiştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle 22.00 ile 05.00 saatleri arasında yolun orta ve sol şeritleri trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden devam edecek.
- TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları kesimi 1 ve 2. kilometrelerinde ise viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu noktada ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
- Ankara-Kırıkkale yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Güzergahta ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
- Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26. kilometresinde yer alan Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu alandaki araç geçişleri servis yolundan sağlanıyor.
- Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde yürütülen heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan yapılıyor.
- Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31 ile 33. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar yüzünden ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
- Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25 ve 26. kilometreleri yapım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak veriliyor.
Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18 ve 20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları kapsamında ise bölünmüş yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafik akışı diğer güzergahtan iki yönlü olarak sürdürülüyor.