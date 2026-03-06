Karayollarında son durum: İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından paylaşılan yol durumu bültenine göre, Türkiye'nin farklı noktalarındaki otoyol ve şehirler arası yollarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında yer alan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yolları üzerinden sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki Yalkıdere Köprüsü'nün Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sebebiyle bu noktadaki ulaşım, Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü olarak veriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi çalışmaları nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ile Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı ve sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 33 ile 34. kilometreleri arasında ise Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu güzergahta da ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23 ile 24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak akıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 3 ile 6. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 12 ile 14. kilometreleri arasında sanat yapısı yenileme çalışmaları yapılıyor. Eş zamanlı olarak Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında da yapım çalışmaları sürüyor.

Son olarak, Adıyaman-Kahta yolunun 11 ile 14. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle bölgedeki ulaşım, bölünmüş yolun bir kesimi üzerinden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde ilerliyor.