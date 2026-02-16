Karayollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler ise Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.

Antalya'da ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ulaşımı etkiledi. Söz konusu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları bulunuyor. Bu noktada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

BAKIM VE ONARIM NOKTALARI

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometreleri ile Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Her iki güzergahta da ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları, Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometreleri arasındaki tünellerde elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarımı yapılıyor. Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerini kapsayan çalışmalar dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.