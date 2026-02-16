Karayollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında günlük bültenini yayımladı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. OSB'den Mersin istikametine gidecek sürücüler ise Ziyarettepe Tesisi'nden yönlendiriliyor.
Antalya'da ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ulaşımı etkiledi. Söz konusu bölgede ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları bulunuyor. Bu noktada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde ise hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
BAKIM VE ONARIM NOKTALARI
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometreleri ile Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Her iki güzergahta da ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları, Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometreleri arasındaki tünellerde elektrik-elektronik sistemlerin bakım ve onarımı yapılıyor. Keşap, Geçilmez, Uluburun, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerini kapsayan çalışmalar dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.