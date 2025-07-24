Karayollarında sürücülere uyarı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yurt genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bazı güzergahlarda gece saatlerinde trafiğe kapanmalar yaşanırken, pek çok noktada kontrollü geçiş ve tek şeritli ulaşım uygulanıyor.
TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 0-11. kilometreler arasında 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu saatler arasında ulaşım Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerde, İstanbul yönünde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu yönde kapalı. Trafik, karşı istikametten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.
TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yer alan Aslanlı Tüneli mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolu üzerinde bulunan 48-49. kilometrelerdeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Söğüt-Korkuteli yolu üzerinde bulunan 19-34. kilometrelerdeki asfalt çalışmaları, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesini zorunlu kılıyor.
Ayrıca Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu üzerindeki 27-30. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolu üzerinde 33-46. kilometrelerde, ayrıca Yıldızeli-Sivas yolu üzerinde 2-6. kilometrelerde yürütülen asfalt ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu üzerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım, saat 17.00’ye kadar tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı