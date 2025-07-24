Karayollarında sürücülere uyarı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!

TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti 0-11. kilometreler arasında 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu saatler arasında ulaşım Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 14-16. kilometrelerde, İstanbul yönünde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bu yönde kapalı. Trafik, karşı istikametten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yer alan Aslanlı Tüneli mevkiinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolu üzerinde bulunan 48-49. kilometrelerdeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometreleri arasında devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolu üzerinde bulunan 19-34. kilometrelerdeki asfalt çalışmaları, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesini zorunlu kılıyor.

Ayrıca Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolu üzerindeki 27-30. kilometrelerdeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolu üzerinde 33-46. kilometrelerde, ayrıca Yıldızeli-Sivas yolu üzerinde 2-6. kilometrelerde yürütülen asfalt ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolu üzerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım-onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım, saat 17.00’ye kadar tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.