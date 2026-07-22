Karayollarından son dakika uyarısı: Şeritler trafiğe kapatıldı!
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, çalışma bulunan kesimlerde hızın düşürülmesini, trafik işaret ve işaretçilerine eksiksiz uyulmasını istedi.
Yoğun yaz trafiğinin yaşandığı bu dönemde sürücülerin yol üzerindeki yönlendirme levhalarını dikkatle takip etmelerinin ve çalışma alanlarında hız limitlerine uymalarının olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.
TEM VE AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA ŞERİT KAPATMALARI
KGM'nin yayımladığı son yol durumu bültenine göre öne çıkan güzergahlardaki son durum şu şekilde:
TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı: Viyadük ayağı imalatı nedeniyle Kozyatağı-Ümraniye yönünde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü şekilde sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun Yenipazar çıkış kolunda üstyapı çalışmaları devam ederken, trafik kavşağın giriş kolundan iki yönlü olarak veriliyor.
ÇALIŞMA YAPILAN DİĞER GÜZERGAHLAR
Yapım, bakım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü veya alternatif şeritlerden sürdürüldüğü diğer yollar ise şunlar:
Aksaray-Nevşehir yolu
Ankara-Konya yolu
Nevşehir-Kayseri yolu
Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu
Samsun-Çarşamba-Terme yolu
Gölbaşı-Kahramanmaraş yolu
Seydikemer-Söğüt yolu
Çanakkale-Çan yolu