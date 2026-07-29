Karayollarından son dakika uyarısı: Sürücüler dikkat! İşte kapalı ve çalışmalı yollar listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre; yurdun çeşitli noktalarında yürütülen çalışmalar nedeniyle ulaşım ve trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu ve TEM Otoyolu'nda çalışma alarmı

Anadolu Otoyolu ve TEM Otoyolu'nda yürütülen üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında ulaşım düzenlemeleri şu şekilde paylaşıldı:

Anadolu Otoyolu: Kızılcahamam-Çamlıdere kavşakları 7-11. kilometreleri arasında, İstanbul istikametinde yürütülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu: Gaziosmanpaşa-Kemerburgaz kavşakları mevkisinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde 22.00-06.00 saatlerinde derz onarım çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda trafik, gece saatlerinde Edirne istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak; gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek.

Ege ve Doğu Karadeniz yollarında son durum

İzmir-Aydın Otoyolu: Tabakhane ve Tepecik köprüleri mevkisinde İzmir istikametinin 0-1. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor.

Artvin-Erzurum Yolu: 0-37. kilometrelerde yürütülen drenaj sistemleri ve bordür temizliği çalışmaları dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.

İç Anadolu, Doğu ve Akdeniz güzergâhlarında kapalı yollar ve düzenlemeler

Aksaray-Nevşehir Yolu: 29-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve servis yolundan sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu: 1-2. kilometrelerinde bulunan Eminlik gişelerindeki serbest akış sistemi çalışmaları sebebiyle ulaşım, Niğde-Pozantı istikametinde ilk şeritten gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Tuzluca Yolu: 22-25. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Kemer Ayrımı-Burdur Yolu: 5-7. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Kütahya-Bozüyük Yolu: 0-1. kilometrelerindeki Kümbet Yeniköy Kavşağı'nın yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas Yolu: 29-31. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.