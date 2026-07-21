Karayollarından son dakika uyarısı: TEM, TAG ve Aydın-Denizli Otoyolu kapandı!

Yayımlanan yol durumu bültenine göre, sürücülerin çalışma sürdürülen kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. İşte il il, yol yol kapalı güzergahlar ve güncel yol durumu ayrıntıları...

TEM OTOYOLU AKYAZI-ERENLER'DE 24 SAAT ARAMASIZ ÇALIŞMA

TEM Otoyolu'nun 0-15. kilometreleri arasındaki Akyazı-Erenler kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ayrıca D-100 Devlet Yolu'ndan otoyolun Akyazı Kavşağı'na girişlere ve otoyoldan çıkışlara izin verilmezken, bölgedeki çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.

AYDIN-DENİZLİ VE ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA ŞERİT KAPATMALARI

Aydın-Denizli Otoyolu: Otoyolun 6-9. kilometrelerinde süren üstyapı çalışmaları sebebiyle Denizli istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Aydın istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu: Yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ile Karapürçek kavşakları arası (Konya-İstanbul istikameti) trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

TAG OTOYOLU VE ARAKLI TÜNELİ'NDE DÜZENLEME

TAG Otoyolu: Otoyolun 0-2. kilometrelerinde yer alan Nurdağı-Narlı kavşakları Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarını giderme çalışmaları sürüyor. Bu sebeple otoyolun Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak yapılıyor.

Trabzon-Rize Yolu: Güzergahın 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli'nin tüplerinde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım-onarım çalışmaları yürütülecek. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

DİĞER ŞEHİRLERARASI GÜZERGAHLARDA SON DURUM

Seydikemer-Söğüt Yolu: Bazı kesimlerde süren asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova-1. Bölge Hududu Yolu: Yalova-Bursa istikametinin 29-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu: Yolun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Afyonkarahisar İl Sınırı-Konya Devlet Yolu: Yolun 12-15. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan Yolu: Yolun 25-32. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.