Karayollarından uyarı: Bu yollar kapalı olacak!

Yapılan açıklamaya göre, bazı güzergâhlarda trafik akışı kontrollü sağlanacak, bazı kesimlerde ise yol geçici olarak trafiğe kapatılacak. İşte detaylar:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun Balıkesir Batı Kavşağı-Savaştepe Kavşağı 19-27. kilometreleri arasında 11-15 Ağustos 2025 tarihlerinde derz bakım-onarım çalışmaları yapılacak. Önce İzmir, ardından İstanbul yönünde bant aktarma yöntemi uygulanacak. Trafik, karşı yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolunun İzmit Doğu-Akmeşe Kavşağı 15-18. kilometreleri arasında, İstanbul-Ankara yönünde 10 Ağustos 2025’ten itibaren bakım-onarım çalışması yapılacak. Bant aktarımı uygulanacak, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak devam edecek.

Aydın-Denizli Otoyolunun 2-3. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışması nedeniyle 7-15 Ağustos 2025 tarihlerinde Kumkısık Kavşağı’ndan otoyola giriş yapılamayacak. Sadece Aydın istikametinden gelen araçlar çıkış yapabilecek.

TAG Otoyolunun Adana Doğu-Misis Kavşağı 3-7. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 2-12 Ağustos 2025 arasında Adana yönü trafiğe kapalı olacak, ulaşım Osmaniye istikametinden kontrollü sağlanacak.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 30-33. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh: Cevizli-Derebucak-İbradı hattı.

Bursa-Balıkesir yolunun Balıkesir-Susurluk istikameti 39-45. kilometreleri, 1 Ağustos 2025’ten itibaren trafiğe kapatıldı. Ulaşım Susurluk-Balıkesir yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometreleri arasında 1 Ağustos 2025’ten itibaren üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Trafik, kısa süreli kapatmalarla tek şeritten kontrollü olarak ilerliyor.

İmranlı-Zara yolunun 48-51. kilometrelerinde 9 Ağustos 2025’ten itibaren asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılacak. Sürücüler, trafik işaret ve işaretçilerine uymalı.

Hasdal-Subaşı yolunun 16-40. kilometreleri arasında 6 Ağustos 2025 gecesi 22.00-06.00 saatlerinde fiber optik kablo altyapı çalışması yapılacak. Trafik tek şeritten sağlanacak.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 26-41. kilometreleri arasındaki asfalt sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Sürücüler dikkatli olmalı ve trafik işaretlerine uymalı.

KGM, yol çalışması yapılan bölgelerde hız limitlerine uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.