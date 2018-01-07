Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, karayoluna çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu istikametine seyreden Recep Doğu (22) idaresinde ki 45 YA 6727 plakalı otomobil, Avşar Mahallesi çıkışında yola çıkan başıboş ata çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Doğu ile araçtaki Gökhan Özlü (24) ve Halil Tat (21) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aracın çarptığı at ise telef oldu.
Turgutlu ilçesinde, karayoluna çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, karayoluna çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu.
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