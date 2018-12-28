banner1002
SGK'dan ilaç açıklaması
SGK'dan ilaç açıklaması
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

Karbonmonoksitten zehirlenen imamı cami cemaati kurtardı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen imamı, evine gelen cami cemaati hastaneye yetiştirdi.

Karbonmonoksitten zehirlenen imamı cami cemaati kurtardı

Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki caminin imam hatibi Abdullah Sarp'ın (22) cuma namazı için ezan okunduğu sırada camiye gelmediğini fark etti. 

Bunun üzerine bir terslik olduğunu düşünen cami cemaati, Sarp'ın yaşadığı eve giderek kapısını çaldı.

Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Sarp'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. 

Sarp, cemaat tarafından bir otomobil ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Evindeki sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen ve yoğun bakım servisine alınan Sarp'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #imam #erzurum #cami cemaati
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.