banner1002
Sahte polis tutuklandı
Sahte polis tutuklandı
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi
YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar
YSK'den özel televizyon ve radyolara ilişkin karar
27 terörist etkisiz hale getirildi
27 terörist etkisiz hale getirildi

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın çocukları için evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar" ilgili odağı oldu.

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cezmi Fazla'nın evinin bahçesinde biriken karlardan yaptığı "canavar", görenlerin ilgisini çekiyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından gelen güneşli havayı fırsat bilen makine teknikeri Cezmi Fazla, karı eğlenceye dönüştürdü.

Evlerinin bahçesinde biriken karları temizleyen Fazla, çocuklarıyla 2 günde, 10 metre boyunda "kardan canavar" yaparak süsledi.

Fazla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanatları, kuyruğu ve ağzıyla görenlerin dikkatini çeken kardan canavarı uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından tamamladığını söyledi.

Kentte kış mevsiminin yağışlı ve uzun geçtiğini belirten Fazla, "Çocuklar uzun süre evde kapalı kalıyorlar. Onların hayatlarına bir renk, eğlence getirmek istedim. Çocuklarla beraber yaklaşık iki gün süren bir çalışma oldu." dedi.

Fazla, karda çalışmanın zor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Burada amaçladığımız şey aslında Van Gölü canavarıydı. Van Gölü canavarını yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer çalışmalarımız oldu. Bahçemde neredeyse bir hayvanat bahçesi kurduk. Kardan zürafa, at, kurt ve yılan gibi hayvanlar yaptık. Yine Filistin'deki olaylara dikkati çekmek için de bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı görenler gelip fotoğraf çekiyor. Çocuklar da mutlu oluyor."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #van
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.