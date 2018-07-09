İzmir'de 8 yıldır çocuk sahibi olmak isteyen Kahraman çifti, koruyucu aile uygulamasıyla yanlarında aldıkları iki kardeş bebekle yeni bir hayata başladı.

İzmir'de 8 yıldır evlat sahibi olmak isteyen ve kalabalık aile hayali kuran çift, koruyucu aile uygulamasıyla yanlarına aldıkları iki kardeş bebekle çocuk özlemlerini gideriyor, onlara sıcak ve mutlu bir yuva imkanı sağlıyor.



İzmir'de yaşayan Bahar ve Özgür Kahraman çifti, 2010'da evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında tüp bebek tedavisi gören çift, tedavi sürecinin kendilerini hem bedenen hem ruhen yorması üzerine evlat edinmeye karar verdi.



Kahraman çifti, evlat edinme sırasındayken "Koruyucu aile sırasında iki kardeş bebek var, düşünür müsünüz?" teklifine "hayır" diyemedi.

Koruyucu aile uygulamasıyla iki kardeşi yanlarına alan Kahraman çifti, kardeşlere kol kanat geriyor.



Anne Bahar Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hep birden fazla çocuk sahibi olmak istediklerini, koruyucu aile projesiyle şimdi iki çocuğa birden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Bebeklerin birinin 19, diğerinin 7 aylık olduğunu ve görür görmez onları çok sevdiklerini ifade eden anne Kahraman, 46 gündür hayatlarının tamamen değiştiğini belirtti.



"Hep özlediğim ve beklediğim bir hayattı"



Yaklaşık 8 yıldır evlat sahibi olmak istediklerini anlatan Kahraman, şöyle konuştu:



"İlk karşılaştığımızda çok farklılardı. Küçük olanın değişik davranışları vardı. 5 gün sonra normale döndüler. Sevginizi verdiğiniz an çok değişiyorlar. İlk günler bizim için de çok şaşırtıcıydı. Buzdolabını açıyoruz, şoka giriyor, kahkaha atıyor. İki çocuk birden olunca hayatımızın şokunu yaşadık. Sürekli birlikte olmak, bebeklerin her anlarını paylaşmak bizi çok mutlu ediyor. Bir çocuğun hayatına dokunduğunu hissediyorsun, çok farklı bir şey bu. Birçok şeyin değeri senin için bitiyor. Hep özlediğim ve beklediğim bir hayattı. Çok mutluyuz. Anneler şikayet eder ya 'Yemek yiyemiyorum, şunu yapamıyorum' diye. Ben yıllarca bu şikayetleri bekledim. Keşke öyle olsa da yorulsam, yemek yiyemesem. Bunlar beni hiç mutsuz etmiyor."



"Yaşamak gerekiyor"



Özgür Kahraman da uzun süredir çocuklu hayatı bekledikleri için yeni duruma hemen adapte olduklarını dile getirdi.



Bebekler gelince hemen hazırlığa başladıklarını anlatan Kahraman, "Uyum setleri aldık. Aktivite kutuları alıyoruz. Çok çabuk öğreniyorlar. İlk kez kalem gördü, seviniyor, inceliyor. Koruyucu aileliğin insanlara anlatılması lazım. İnsanlar biyolojik ailelerini soruyorlar, biz tamamen unutuyoruz. 46 günlük sürede nasıl büyülendiniz derseniz yaşamak gerekiyor. Bakabilecek gücü olan herkese tavsiye ederiz." diye konuştu.

