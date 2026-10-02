Kardeş cinayetinde kan donduran detay! 31 yıl önce de babasını öldürmüş

İddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın aracın çekici ile dorse kısmı arasına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca maktulün gelmesini beklediği ifade edildi. Sanığın, Çetin Kaya araca bindikten sonra 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede ayrıca sanığın, uzun süreli husumet nedeniyle kardeşini daha önce birçok kez öldürmekle tehdit ettiği, olay yerine silahla ve tanınmamak amacıyla kask takarak geldiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın 18 Mart'ta kardeşi Çetin Kaya'ya "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal'e hediyenizi takdim edeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de yer aldı.

Savcılık; tırın dorse ve çekici arasında yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca saklanarak beklenmesi, kardeşiyle arasında uzun süredir devam eden husumet bulunması, maktulün birçok kez öldürmekle tehdit edilmesi, olay yerine silahla ve kaskla gidilmesi ve gönderilen mesajı birlikte değerlendirerek eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" kanaatine vardığını belirtti.