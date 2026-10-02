Kardeş cinayetinde kan donduran detay! 31 yıl önce de babasını öldürmüş
Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuklu sanık Sedat Kaya'nın iddianameye göre tırın çekici ile dorsesi arasında saatlerce beklediği ve kardeşi Çetin Kaya'ya 3 el ateş ettiği öğrenildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 1 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya tabancayla vurularak öldürüldü. Kaya, işe gitmek için tırına yaklaşmıştı. Aracı çalıştırdığı sırada, tırın altında saklanan ve başında kask bulunan bir kişi çıkarak Kaya'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma sonucunda saldırganın, Kaya'nın 47 yaşındaki ağabeyi Sedat Kaya olduğu belirlendi. Sedat Kaya, olay günü saat 12.00 sıralarında cinayette kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Sedat Kaya hakkında "tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Sedat Kaya, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanan tutuksuz sanık K.Ş., Çetin Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Savunması alınan Sedat Kaya, kardeşiyle aralarında babasının öldürülmesi nedeniyle husumet bulunduğunu söyledi. Olay yerine bu husumeti sona erdirmek amacıyla konuşmaya gittiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Çetin Kaya'nın silahına davrandığını iddia eden sanık, bu nedenle ateş ettiğini ifade etti. Olay günü kask takmasının nedeninin ise yüzünün zarar görmesini önlemek olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, Sedat Kaya'nın tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık K.Ş. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağına göre Sedat Kaya, saat 05.00 sıralarında tırın arka kısmına girerek burada saklandı. Çetin Kaya, saat 07.22 sıralarında tırının yanına geldi ve yaklaşık 2 dakika sonra araca bindi. Sedat Kaya ise tırın ortasından çıkarak saat 07.27'de aracın kapısını açtı ve kardeşine ateş etti. Görüntülerde, tırın altından çıkan sanığın ateş ettiği anlar yer alıyor.
İddianamede, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın aracın çekici ile dorse kısmı arasına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca maktulün gelmesini beklediği ifade edildi. Sanığın, Çetin Kaya araca bindikten sonra 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı belirtildi. İddianamede ayrıca sanığın, uzun süreli husumet nedeniyle kardeşini daha önce birçok kez öldürmekle tehdit ettiği, olay yerine silahla ve tanınmamak amacıyla kask takarak geldiği kaydedildi.
İddianamede, sanığın 18 Mart'ta kardeşi Çetin Kaya'ya "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal'e hediyenizi takdim edeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de yer aldı.
Savcılık; tırın dorse ve çekici arasında yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca saklanarak beklenmesi, kardeşiyle arasında uzun süredir devam eden husumet bulunması, maktulün birçok kez öldürmekle tehdit edilmesi, olay yerine silahla ve kaskla gidilmesi ve gönderilen mesajı birlikte değerlendirerek eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" kanaatine vardığını belirtti.
TABANCA BAŞKASINA AİT ÇIKTI
İddianamede, sanığın olayda kullandığı tabancayı 2025 yılında muavinlik yaptığı dönemde bir otobüste bulduğunu, şüpheli K.Ş.'nin kendisine silah vermediğini söylediği aktarıldı. Buna karşılık bilgi sahibi kişiler, tabancanın K.Ş.'ye ait olduğunu beyan etti. Yapılan incelemeler sonucunda da silahın K.Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Bu nedenle K.Ş.'nin, sanığın eylemine silah sağlayarak iştirak ettiği değerlendirmesine yer verildi.
CİNAYETİN ARKASINDAN 1995'TEKİ BABA CİNAYETİ ÇIKTI
İlk etapta miras ve para meselesi olduğu düşünülen cinayetin altından, yıllara dayanan başka bir aile trajedisi çıktı. İddiaya göre S. Kaya, henüz 16 yaşındayken 1995 yılında Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı bıçaklayarak öldürmüştü. O dönem babasının, kendisinin hırsızlık yapan arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği ve bu nedenle tokat attığı öğrenilmişti. Buna öfkelenen S. Kaya, geceyi evin dışında geçirmişti. Onu bulmak için evden çıkan baba Cemal Kaya, sapakta oğluyla karşılaştı ve "Eve gel" dedi. Ret cevabı alan baba arkasını dönüp giderken, oğlu tarafından karpuz satıcısından alınan bıçakla sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından S. Kaya'nın cezaevine girdiği kaydedildi. Baba cinayetinin ardından Kaya ailesinin diğer üyelerinin S. Kaya ile tüm iletişimini kestiği öne sürüldü. Zanlının bu dışlanmayı hazmedemediği ve aile üyeleriyle zaman zaman sürtüşmeler yaşadığı da iddialar arasında yer aldı.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Çetin Kaya'nın ablası Seda Aytekin, adalet istediklerini söyledi. Aytekin, ailenin geçmişte de sanığın eylemleri nedeniyle büyük acılar yaşadığını belirterek, "Yapılan işkencelere zaten zamanında maruz kaldık. Devlet büyüklerimizden adalet istiyorum. Zamanında sanık tarafından işkencelere maruz kaldık. Biz babasız büyüyen insanlardık. Aynı İ benim kardeşimin çocuklarına yaşattı. Ben bir kardeş kaybetmedim, ben canımı kaybettim. Ben yoldaşımı kaybettim. Küçükken yetim kaldım, aynı acıları şimdi çocukları yaşıyor" dedi. Kardeşinin ölümünün ardından adaletin sağlanmasını beklediklerini ifade eden Aytekin, "Kardeşimin kanlı kaplı yüzünü gördükten sonra adaletin tecelli edeceğini umuyorum. Sesim olsunlar. Babam da adalet sağlanmadı. Belki küçüktük, savunamadık kendimizi. Şu anda adaletin sağlanmasını bekliyorum" diye konuştu.
Çetin Kaya'nın diğer ablası Vildan Kaya da acılarının halen taze olduğunu belirtti. Kardeşinin işe gitmek için evden çıktıktan sonra tırına bindiğini anlatan Kaya, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini söyledi. Vildan Kaya, "Kardeşimle konuşmak için geldiğini beyan ediyor ama kardeşimle konuşmak isteyen bir insan... Kardeşimin evinin adresi belli. Telefon numarası kendisinde mevcut. Evinin etrafında aylarca gezip çocuklarına ve eşine korku yaşattığını bildiğimiz halde kardeşim savcılığa, karakola ifade verdi. Uzaklaştırma istedi ama olmadı" ifadelerini kullandı. Olayın son tartışmaların ardından gerçekleştiğini öne süren Kaya, "Kız kardeşi, eniştesi bunlar kardeşimi arayıp küfür, hakaret, tehdit edip daha sonrasında olayın üstünden bir hafta geçmeden kardeşim tıra bindiğinde Sedat Kaya tırın altından çıkıp, kasklı bir şekilde kardeşime ateş ediyor. Ateş etmesi yetmiyor. Yere düşüyor ve düştüğü halde, o yaralı halde kardeşimin üstüne mermiler boşaltıyor" dedi.
Olayla ilgili tüm güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğini belirten Vildan Kaya, "Bir insan kardeşiyle konuşmak için bu şekilde davranamaz. Kaskı takması ayrı bir soru. Arabanın içinde ateş etmesi ayrı bir soru. Yere düşürüp yerde kafasına sıkması ayrı bir soru" ifadelerini kullandı. Adalete güvendiğini söyleyen Kaya, "Benim kardeşim çocuğunun yaşında babasız kaldı. Sanık 1995 yılında babamı vurdu, 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı. Adalete sığınıyorum, adalete güveniyorum. Bizim ailemizin bir erkeği Çetin vardı, Çetin gitti ama Sedat da kalmasın. Gerekli cezayı alsın" diye konuştu.
Müşteki vekili avukat Uğur Altun da sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini savundu. Kamera kayıtlarına göre sanığın saat 05.00 sıralarında tırın arkasına gelerek burada saklandığını ve maktulün gelmesini beklediğini belirten Altun, "Kamera kayıtlarında yer aldığı üzere, sanık daha önceden tasarlayarak, planlı bir şekilde saat 05.00 sıralarında tırın arkasına geliyor ve burada saklanıyor. Maktulün gelmesini bekliyor. Buradan arkasından gizli bir şekilde maktulün çalıştırmış olduğu tırın kapısını açıyor ve kendisine ateş ederek ölümüne sebebiyet veriyor" dedi. Duruşmada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini aktaran Altun, diğer sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürüldüğünü söyledi. Dosyada henüz çözümlenmesi gereken bazı kayıtların bulunduğunu belirten Altun, bunların daha sonra dosyaya kazandırılacağını ifade etti. Altun, "Biz aile olarak, müşteki vekili olarak üst hadden cezalandırılmasını talep ettik. Umarım en üst hadden ceza alacak" diye konuştu.
Avukat Altun, mahkemede sanığın geçmişte babasına yönelik kasten öldürme ve annesine yönelik bıçaklı yaralama eylemlerinin bulunduğunun da dile getirildiğini aktardı. Altun, "Daha önce babasına karşı kasten öldürme, annesine karşı bıçaklı yaralama eylemi söz konusu olan sanık, son olarak maktul kardeşi Çetin Kaya'ya karşı kasten öldürme olayını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Sanığın tahliye edilmesi halinde tehlikenin devam edeceğini savunan Altun, "Tahliye verilmesi durumunda bunun ailelerden başka birine sirayet edeceğini ve tehlikenin devam edeceğini bahsettik" dedi. Sanığın olay öncesinde maktulün evinin çevresinde bulunduğunun müştekiler ve tanıklar tarafından dosyaya sunulduğunu belirten Altun, "Sanığın olay öncesinde maktulün evinin oralardan geçtiği, kızıyla beraber oralarda dolandığı, müştekiler ve tanıklar tarafından sabit bir şekilde dosyaya sunulmuştur. Tanık beyanlarıyla da sabittir" diye konuştu.
Altun, sanığın Çetin Kaya'nın 18 Mart'taki doğum gününde "Sana güzel günler, sana sürprizim var. Bu yaşadığın son doğum günü olacak" şeklinde ifadeler kullandığının da dosyaya sunulduğunu söyledi.