Kardeş cinayetinde şok detay: Azmettirici diğer ağabeyi çıktı

Antalya'da bir site bahçesinde yaşanan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından adli süreç tamamlandı.

Olay, 16 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560. Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mehmet Emin U., motosikletle ailesinin yaşadığı siteye geldi. Şüpheli, site bahçesindeki otomobilde bulunan ağabeyi Vedat U. (30) ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre U.'ya (35) henüz belirlenemeyen bir nedenle peş peşe ateş etmeye başladı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Vedat U. ve yenge Zöhre U.'nun yardımına, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar koştu. Saldırgan Mehmet Emin U. ise geldiği motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan ve silah sesleri üzerine aşağı inen anne, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat U.; karın, boyun ve baş bölgesinden aldığı ağır yaralar nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Zöhre U.'nun ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından kaçan Mehmet Emin U., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, saldırgan Mehmet Emin U.'nun yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TETİKÇİ KARDEŞ, AZMETTİRİCİ AĞABEY

Cumhuriyet Savcısına verilen ifadelerin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler hakkında karar açıklandı. Ağabeyini öldürüp yengesini yaralayan Mehmet Emin U. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mahkemeden çıkan diğer tutuklama kararı ise olayın boyutunu değiştirdi. Yaralanan Zöhre U.'nun eşi olan ağabey Burhan U., kardeşi Mehmet Emin U.'yu suça azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Mehmet U., anne Hatice U., kardeş Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya cinayet
