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Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

Van'da kardeşini miras nedeniyle öldürüp kaçan zanlı, polis tarafından düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalandı.

Kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 4 Nisan'da A.K'nin uzun namlulu silahla öldürülmesiyle ilgili firari şüpheli B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokak ve kamera çalışmaları sonucu, şüphelinin İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.K'nin ifadesinde, "A.K'nin öz kardeşi olduğunu ve miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu uzun namlu silah kullanmak suretiyle öldürdüğünü ve olay sonrası firar ettiğini" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van
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