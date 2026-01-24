Kardeşleriyle oynuyordu... Tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki bir serada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızı Berra Berhu, kardeşleriyle oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda kaybolan çocuğu kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 45 dakika süren arama faaliyetleri sonucunda küçük kız, kanalın ilerisindeki bir menfezin içinde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.