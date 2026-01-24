Kardeşleriyle oynuyordu... Tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da sera işçisi ailenin 3 yaşındaki kızı, kardeşleriyle oyun oynadığı sırada yağmur suyu tahliye kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kardeşleriyle oynuyordu... Tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, Antalya’nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgedeki bir serada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki kızı Berra Berhu, kardeşleriyle oyun oynadığı esnada dengesini kaybederek yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda kaybolan çocuğu kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Yaklaşık 45 dakika süren arama faaliyetleri sonucunda küçük kız, kanalın ilerisindeki bir menfezin içinde bulundu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, bölgede olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Genç kızı hayattan koparmıştı: 2.22 promil alkollü sürücüye istenen ceza belli olduGenç kızı hayattan koparmıştı: 2.22 promil alkollü sürücüye istenen ceza belli olduYurt
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyorNaci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı: Kabuk inceliyor, magma yükseliyorYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

şanlıurfa
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
İmamoğlu’nun diploma iptali davası reddedildi
"Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''
İstanbul'da "Gönülden Bir Öğün" projesi hayata geçiriliyor
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Yatırımcılar ekran başına Yatırımcılar ekran başına
Balıkesir yine sallandı! Balıkesir yine sallandı!
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum