banner999
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama

Kargaların dansı

Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsü gün batımında etkileyici bir manzara oluşturdu. Kargaların gökyüzündeki dansı görenleri büyüledi.

Kargaların dansı

Onlar, yeryüzünün en zeki kuşlarından biri... Onlar kargalar... Erzurum'un Palandöken ilçesinde binlerce karganın oluşturduğu kuş sürüsü gökyüzünde adeta dansetti.

Kış turizmi için çok cazp olan ilçede binlerce karga gün batımını renklendirdi.

Bembeyaz kar ve sis manzarasında uçan simsiyah karga sürüsü, güzel bir tezat oluşturdu.

Kenti kaplayan kar ve sis üzerinde şaşılası bir uyum içinde uçan kargalar, izleyenleri büyüledi.

Kış mevsiminde gökyüzünde sık sık boy gösteren karga sürüsü, Palandöken dağı eteklerinde uçtu.

Beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene kargaların dansı da eklenince, ortaya bu güzel görüntüler çıktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #karga #erzurum #Palandöken
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.