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Kargo aktarım merkezinde ilaç kaçakçılığı operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 600 kutu ilaç bulundu.

Kargo aktarım merkezinde ilaç kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir kargo aktarım merkezinde 5 Ekim'de yapılan aramada 600 kutu ilaç ele geçirildi. 

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #Tuşba İlçesi
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