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Kargo aktarma merkezinde 384.5 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polisin bir kargo aktarma merkezine düzenlediği operasyonda 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi.

Kargo aktarma merkezinde 384.5 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo firmasının aktarma merkezine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Lisa'nın da kullanıldığı operasyonda, İstanbul'a gönderilecek ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 502 paket halinde 384 kilo 594 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.

Van'da bu operasyonla birlikte, polisin son 8 ayda düzenlediği 99 operasyonda, ele geçirilen eroin miktarının 3 ton 294 kilo 93 gram olduğu belirtildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #van #eroin
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