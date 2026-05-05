Karısının dayısını sokak ortasında bıçaklamıştı: Verilen ceza belli oldu

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz yıl eşinin dayısını bıçaklayarak öldüren Murat Dereli hakkındaki hükmünü açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, geçen yıl 19 Aralık günü Zonguldak Valiliği önünde meydana geldi. 44 yaşındaki Serkan Akdal ile olay anında yanında bulunan yeğenleri B.A. ve Y.T. ile yeğeninin eşi 44 yaşındaki Murat Dereli arasında başlayan sözlü sataşma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Akdal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından kaçan sanık, emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

"CANIMI KURTARMAYA ÇALIŞTIM"

Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Dereli son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık, eylemi kendini savunmak mecburiyetiyle gerçekleştirdiğini belirterek "Önüm kesildi 3 kişi tarafından. Kendimi savunmak zorunda kaldım. Yaşanan olaylardan dolayı üzgün ve pişmanım. Takdir yüce mahkemenindir. Her şey kamerada göründüğü gibi oldu. Ben orada canımı kurtarmaya çalışmıştım" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise mahkemedeki beyanında olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini ileri sürdü. Avukat, "Müvekkilim geri duruyor. Gelmeyen üstüme diyor. Tanıklardan S.N. 'öldürün' talimatı vermiş. İlk haksız hareket karşı taraftan geliyor. Üçünün elinde demir sopalar var. Olayın anlık gelişmesi, bıçağın tek darbe ile sınırlı kalması ve o an hedef gözetmeme gibi bir durum söz konusu" diyerek müvekkilinin ağırlaştırılmış kasten yaralama suçundan yargılanmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, oy çokluğuyla aldığı kararı açıkladı. Mahkeme, sanık Murat Dereli'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, olay sırasında Serkan Akdal'ın yanında bulunan iki yeğenine yönelik silahla tehdit eyleminden dolayı da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezaevindeki tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Duruşmanın sona ermesiyle birlikte salonda tansiyon yükseldi. Öldürülen Serkan Akdal'ın oğlu, müebbet hapis cezası alan sanığın yüzüne karşı "Beklerim" dedi. Akdal'ın ailesi ise mahkeme salonunun çıkışında birbirlerine sarılarak açıklanan kararı karşıladı.