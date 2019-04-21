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Karla kaplı Toroslar çiğdemlerle bir başka güzel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde nisan ayında yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürürken, çiğdemlerle daha güzel bir görünüme kavuştu.

Karla kaplı Toroslar çiğdemlerle bir başka güzel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde nisan ayında yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürürken, bir süre önce açan çiğdemlerle daha güzel görünüme kavuştu.

Kış aylarında yağan metrelerce kardan sonra evlerin adeta beyaz örtü altında kaldığı Toroslar'da, karların erimesi ile ayrı bir güzellik yaşanıyor.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip yaylalarda, eriyen kar suları ile beslenen arazilerde açan çiğdemler görsel şölen oluşturuyor.
Seydişehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda ilkbaharın gelmesi ile çağlayan suların yanı sıra açan çiğdemler görenleri büyülüyor. Nisan ayı olmasına rağmen, açan çiğdemlerin üzerine yağan kar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.
Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf meraklıları, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları bölgede kar ve çiğdemleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.
Seydişehir'den Karakışla Yaylası'na fotoğraf çekmek için gelen Mesut Bükücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa tutkunu olduğunu belirtti.
Bükücü, "Boş vakitlerimi sürekli Toroslarda geçiririm. Burası Karakışla Yaylası. Nisan ayının sonlarına doğru baharın müjdecisi çiğdemleri çekmeye geliyoruz. Bugün de nasip oldu, kar altında kalan çiğdemleri fotoğrafladık. Burası bir doğa harikası. Coğrafyası ve konumu ile çok güzel bir yer. Herkesin görmesini isterim." diye konuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya
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