Karlı yolda kayan otomobil inşaat temeline düştü. Ankara'daki kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İnşaatın temeline düştü.



Kazanın adresi Ankara.



1318. Sokak'tan yokuş aşağı inen otomobil karla kaplı yolda kayması sonucu kontrolünü kaybetti.



Sürücünün frene basmasına rağmen durmayan araç, yoldan çıkarak bir inşaatın temel boşluğuna düştü.



Kazanın ekiplere haber verilmesinin ardından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri bölgeye gitti.



Otomobildeki iki kişinin kaza sonucu yaralandığı öğrenildi. Yaralı anne ve oğlu, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





ulusal.com.tr