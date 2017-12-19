banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Karlov suikastında önemli tespit: Ruslar silinen dosyaları buldu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden bir yıl geçti. Olaya ilişkin incelemelerde FETÖ izleri bulundu. Karlov'u katleden Mevlüt Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede "Gülen" ibareli 2 dosya tespit edildi.

Karlov suikastında önemli tespit: Ruslar silinen dosyaları buldu

Andrey Karlov Uçak krizinin ardından Ankara-Moskova ilişkilerinin düzelmesinde önemli görevler üstlendi. Görüşlerini krizin ardından ilk kez Ulusal Kanal'a paylaşmıştı.

Türkiye-Rusya ilişkilerine büyük emek veren isimlerdendi Karlov... Geçen yıl 19 Aralık’ta suikast sonucu Ankara'da öldürüldü. 

Rus elçiye suikast yapan terörist Mevlüt Mert Altıntaş, polis kimliğiyle girdiği sergide kendisine koruma polisi süsü vermişti.

Türk-Rus ilişkilerini hedef alan bu saldırının ardından iki ülke geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, Rusya'dan savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri oluşan bir heyet Ankara'ya geldi. 

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulunan heyet, savcılıkla görüştü. Türkiye ve Rusya'nın yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarının sabit diski incelemeye alındı. 

Türkiye incelemeleri tamamlandıktan sonra sabit diski Rusya'ya gönderdi. Rusya farklı bir yöntemle diski inceledi. İnceleme sonucunda Altıntaş’ın sildiği dosyaları buldu.

Rus heyeti, Altıntaş’ın bilgisayarında 'Fetullah Gülen' ibareli 2 dosya, 'Hizmet' ibareli 690 dosya, 'FETÖ' ibareli 4 dosya, 'Nur Cemaati” ibareli 1 adet dosyanın silindiğini tespit etti. 


HABER: HASRET KAYA
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #Andrey Karlov #rusya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İçişleri Bakanlığı'nın atadığı kayyumlar incelemeye alındı
Sonraki Haber
İstanbul'a karın ne zaman yağacağı açıklandı (İstanbul hava durumu)
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.