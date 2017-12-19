Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden bir yıl geçti. Olaya ilişkin incelemelerde FETÖ izleri bulundu. Karlov'u katleden Mevlüt Altıntaş’ın bilgisayarında yapılan incelemede "Gülen" ibareli 2 dosya tespit edildi.

Andrey Karlov Uçak krizinin ardından Ankara-Moskova ilişkilerinin düzelmesinde önemli görevler üstlendi. Görüşlerini krizin ardından ilk kez Ulusal Kanal'a paylaşmıştı.



Türkiye-Rusya ilişkilerine büyük emek veren isimlerdendi Karlov... Geçen yıl 19 Aralık’ta suikast sonucu Ankara'da öldürüldü.



Rus elçiye suikast yapan terörist Mevlüt Mert Altıntaş, polis kimliğiyle girdiği sergide kendisine koruma polisi süsü vermişti.



Türk-Rus ilişkilerini hedef alan bu saldırının ardından iki ülke geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında, Rusya'dan savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri oluşan bir heyet Ankara'ya geldi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulunan heyet, savcılıkla görüştü. Türkiye ve Rusya'nın yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarının sabit diski incelemeye alındı.



Türkiye incelemeleri tamamlandıktan sonra sabit diski Rusya'ya gönderdi. Rusya farklı bir yöntemle diski inceledi. İnceleme sonucunda Altıntaş’ın sildiği dosyaları buldu.



Rus heyeti, Altıntaş’ın bilgisayarında 'Fetullah Gülen' ibareli 2 dosya, 'Hizmet' ibareli 690 dosya, 'FETÖ' ibareli 4 dosya, 'Nur Cemaati” ibareli 1 adet dosyanın silindiğini tespit etti.





HABER: HASRET KAYA

KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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