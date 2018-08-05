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Karnına tabanca dayayıp kasadaki parayı gasp etti

Antalya'da cep market işleten Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp tehdit eden kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 500 TL'yi gasp edip kaçtı.

Karnına tabanca dayayıp kasadaki parayı gasp etti

Olay, saat 19.30 sıralarına Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 3104 Sokak'taki Elmalı Sitesi içinde hizmet veren cep markete gelen şüpheli, işletmeci Şefika Çetinkaya'nın karnına tabanca dayayıp, kasadaki parayı vermesini istedi. Kadını öldürmekle tehdit eden şüpheli, kasadaki yaklaşık 500 TL'yi gasp edip, olay yerinden koşarak kaçtı.

Olayın şokunu üzerinden atan Şefika Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Şefika Çetinkaya'nın verdiği eşkal bilgisi üzerine şüpheliyi aramaya başladı. Sitedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, işyerinde de parmak izi çalışması yaptı.

'ÇOK KORKTUM'

Çok korktuğunu belirten ve gözyaşı döken Şefika Çetinkaya'yı site sakinleri teselli etmeye çalıştı. Olayı anlatan Şefika Çetinkaya, "Bir anda elinde silahla markete girdi. Tabancayı karnıma dayayıp kasayı boşaltmamı söyledi. Çok korktum. Kasada yaklaşık 500 TL vardı. Hepsini alıp koşarak kaçtı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #silah #gasp #antalya
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