Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Kars merkez: Tuncay Mutluer



Adalet ve Kalkınma Partisi

Arpaçay: Erçetin Altay

Akyaka: Ergüder Toptaş

Selim: Coşkun Altun

Sarıkamış: Göksal Toksoy

Susuz: Ali Yeğin

Digor: Nebi Kerenciler

Kağızman: Nuri Turan

Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün





Cumhuriyet Halk Partisi

Kars merkez: Taner Toraman

Arpaçay: Enver Akkaya

Selim: İlyas Barış Koç



Sarıkamış: Turgut Yurdakul



Susuz: Oğuz Yantemur



Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ



Milliyetçi Hareket Partisi

Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı)



Arpaçay: Erdal Mert



Akyaka: Murat Deniz



Selim: Kayahan Avcı



Sarıkamış: Harun Hayali



Susuz: Adem Can Daysal



Kağızman: Nevzat Yıldız





Halkların Demokratik Partisi

Kars merkez: Ayhan Bilgen



Sarıkamış: Yaşar Aras



Digor: Mustafa Özyağci



Kağızman: Gögerçin Aras



Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen



İYİ Parti

Kars merkez: Settar Kaya

Arpaçay: Talip Sönmez

Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu



Saadet Partisi

Kars merkez: Şenol Çolak



Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu

Akyaka: Metin Okçu



Selim: Sayım Aldağ



Sarıkamış: Nesimi Demir



Susuz: Yusuf Mahmutoğlu



Digor: Özkan Malkoç



Kağızman: Mustafa Yemek



Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı



Demokratik Sol Parti

Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu

Arpaçay: Serhat Kaya



Bağımsız Türkiye Partisi

Kars Merkez: Mahsar Çayır

Arpaçay: Serpil Aykaç

Akyaka: Birsen Karadere

Susuz: Muharrem Urun

Selim: Emine Şermin Bıyıklı

Digor: Eda Tokgöz

Sarıkamış:Fatıma Göksel

Kağızman: Fatıma Pehlivan



Türkiye Komünist Partisi

Kars Merkez: Özer Yatanaslan



Bağımsız

Arpaçay: Rasim Avcı