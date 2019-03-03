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Kars 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kars'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kars 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Kars'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Kars'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: 

Vatan Partisi
Kars merkez: Tuncay Mutluer 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Arpaçay: Erçetin Altay 
Akyaka: Ergüder Toptaş 
Selim: Coşkun Altun 
Sarıkamış: Göksal Toksoy 
Susuz: Ali Yeğin 
Digor: Nebi Kerenciler 
Kağızman: Nuri Turan 
Dağpınar Beldesi: Ömer Vargün 

 
 Cumhuriyet Halk Partisi 
Kars merkez: Taner Toraman 
Arpaçay: Enver Akkaya 
Selim: İlyas Barış Koç 

Sarıkamış: Turgut Yurdakul 

Susuz: Oğuz Yantemur 

Dağpınar Beldesi: Nurettin Altuğ 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Kars merkez: Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) 

Arpaçay: Erdal Mert 

Akyaka: Murat Deniz 

Selim: Kayahan Avcı 

Sarıkamış: Harun Hayali 

Susuz: Adem Can Daysal 

Kağızman: Nevzat Yıldız 


 Halkların Demokratik Partisi 
Kars merkez: Ayhan Bilgen 

Sarıkamış: Yaşar Aras 

Digor: Mustafa Özyağci 

Kağızman: Gögerçin Aras 

Dağpınar beldesi: Abubekir Erkmen 

İYİ Parti
Kars merkez: Settar Kaya
Arpaçay: Talip Sönmez 
Selim: Nazim İrfan Tanrıkulu 

Saadet Partisi 
Kars merkez: Şenol Çolak 

Arpaçay: Abdullah Furkan Topaloğlu
Akyaka: Metin Okçu 

Selim: Sayım Aldağ 

Sarıkamış: Nesimi Demir 

Susuz: Yusuf Mahmutoğlu 

Digor: Özkan Malkoç 

Kağızman: Mustafa Yemek 

Dağpınar Beldesi: Muhammet Murat Diricanlı 

Demokratik Sol Parti
Kars Merkez: Naif Alibeyoğlu 
Arpaçay: Serhat Kaya 

Bağımsız Türkiye Partisi
Kars Merkez: Mahsar Çayır 
Arpaçay: Serpil Aykaç 
Akyaka: Birsen Karadere 
Susuz: Muharrem Urun 
Selim: Emine Şermin Bıyıklı 
Digor: Eda Tokgöz
Sarıkamış:Fatıma Göksel
Kağızman: Fatıma Pehlivan 

Türkiye Komünist Partisi
Kars Merkez: Özer Yatanaslan 

Bağımsız
Arpaçay: Rasim Avcı 

Etiketler; #kars
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