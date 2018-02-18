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Kars-Digor karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kars-Digor karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

Kars-Digor karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde de etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ne tipi nedeniyle Kars-Digor karayolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri Kars tarafından Digor lojmanları önüne koyduğu dubalarla yolu ulaşıma kapatarak, sürücüleri bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler, polis ekiplerince geri gönderildi.

Yolun trafiğe açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Digor #kar #kars #ulaşım
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