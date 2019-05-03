Mayıs ayının ilk günlerinde Kars'ı sel, Niğde'yi dolu, Düzce'yi ise don vurdu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akçay köyünde şiddetli sağanak nedeniyle köyden geçen Aras Nehri taştı.



Akçay köprüsü, bazı evler ile iş yerlerinin bodrum ve giriş katları su altında kaldı.



Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.



Niğde'yi ise dolu vurdu.



Sazlıca beldesi, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli beldeleri ile Seslikaya ve Kaynarca köylerinde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi.



Düzce'de fındık üreticileri, hava sıcaklıklarında ani düşüş yüzünde ürünleri don tutmasın diye nöbette.



Gece nöbet tutan üreticiler bahçelerde ateş yakarak "tütsüleme" yöntemiyle fındık ağaçlarını don ve kırağıdan korumaya çalıştı.





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