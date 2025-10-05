Kars Sarıkamış’ta Süper Ay böyle görüntülendi! Süper Ay nedir, nasıl oluşur?

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gökyüzü, bu gece eşsiz bir doğa olayına sahne oldu. Ağbaba Dağı’nın arkasından doğan “Süper Ay”, geceyi aydınlatırken bölge halkı ve fotoğraf tutkunları tarafından ilgiyle izlendi.

Sarı beyaz ışığıyla gökyüzünü süsleyen dolunay, özellikle yüksek kesimlerden net şekilde görüldü. Bazı vatandaşlar, Süper Ay’ı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

SÜPER AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Bilimsel olarak “Süper Ay”, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda (yaklaşık 356 bin kilometre) bulunduğu anda dolunay evresine girmesiyle oluşuyor. Bu konumda Ay, normal dolunaylara göre yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yaklaşık yüzde 30 daha parlak görünüyor.

Astronomlar, bu olayın yılda birkaç kez gerçekleştiğini belirtiyor. Süper Ay’ın Dünya’ya daha yakın görünmesi, Ay’ın eliptik yörüngesinden kaynaklanıyor.