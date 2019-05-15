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Kars'ta 3 yaşındaki kayıp Nurcan Sade'yi arama çalışmaları

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için 4'üncü günde arama çalışmaları yeniden başladı.

Kars'ta 3 yaşındaki kayıp Nurcan Sade'yi arama çalışmaları

İlçeye bağlı Ortakale köyünde pazar günü evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi. 

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam" ekibi  katılıyor. 

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmaları, çocuğun düşmüş olabileceği tahmin edilen derede yoğunlaştırıldı.
Halen Kazıkkaya köyü yakınlarındaki derede arama çalışması yapan ekipler, minik Nurcan'a ait bir izi bulmak için dere ve çevresini didik didik arıyor. 
- Olay 
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde evlerinin yanında oyun oynarken 12 Mayıs'ta kaybolan minik Nurcan Sade için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucu dün dere kenarında minik çocuğa ait etek bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars
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