Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir otomobilin vites konsoluna gizlenmiş vaziyette 8 kilo 795 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda bir otomobille Kars'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.



Polis ekiplerince yapılan takip sonucu otomobil Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü bünyesinde görevli narkotik madde arama köpeği "Feyiz" ile yapılan detaylı aramada otomobilin vites konsoluna gizlenmiş vaziyette 16 paket eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin 8 kilo 795 gram olduğu belirtendi.



Araçta bulunan O.B ve M.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişi de Ardahan'da yakalandı.



Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlem sürüyor.