Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden kavga çıktı.



Jandarma ekiplerinin sevk edildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.



Kavgada 4 kişi olay yerinde öldü, 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



Durumu ağır olan 2 yaralı, tedavi altına alındıkları Sarıkamış Devlet Hastanesindeki rağmen kurtarılamadı.



Bu arada Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde de iki aile arasında arbede yaşandı. Jandarma ve polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.



Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaralı için özel harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



Kavgada ölen 6 kişinin cesetleri, Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna konuldu.