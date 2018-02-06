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Kars'ta bir kişi bıçakla yaralandı

Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı

Kars'ta bir kişi bıçakla yaralandı

Kars'ta çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Faikbey Caddesi'ne gelen Saddam A, ve Yavuz Selim Ş. ile husumetli oldukları Metin K. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, söz konusu 2 kişi tarafından karnı ve kalçasından bıçaklandığı belirtilen Metin K. yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulans ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldıran Metin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaçan 2 zanlı ise polislerce kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, Kars Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #bıçaklı kavga
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