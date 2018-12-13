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Kars'ta eğitime kar engeli (13 Aralık 2018 Kar Tatili)

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi.

Kars'ta eğitime kar engeli (13 Aralık 2018 Kar Tatili)

İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Sarıkamış ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #okul tatili #kar tatili
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