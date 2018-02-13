Tartışma üzerine eşini pompalı tüfekle öldürdüğü, kayınpederini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ruhşan E. tutuklandı

Kars'ta, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü, araya giren kayınpederini yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'nde park halindeki otomobilde tartıştığı eşi Gizem E'yi (19) öldürdüğü, kayınpederi Vilayet Ç'yi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ruhşan E. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ruhşan E. nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Yaklaşık bir aydır ayrı yaşadığı öğrenilen Gizem E. ile Ruhşan E. çiftinin 1 yaşındaki çocuklarının doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldikleri öğrenildi.



Gizem E. toprağa verildi

Gizem E. için Fethiye Camisi önünde cenaze töreni düzenledi.

Törende Gizem E'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, kızını kurtarmak isterken yaralanan Vilayet Ç. de katıldı.

Cenaze namazının ardından Gizme E'nin cenazesi Kars Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.