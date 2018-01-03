Kars merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 36 yabancı uyruklu yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 36 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Bu şahısların ifadeleri doğrultusunda Kars, Erzurum, Van ve Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kars, Erzurum, Ağrı ve Van'da düzenlenen operasyonda 36 yabancı uyruklu yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı
Kars merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 36 yabancı uyruklu yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.
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